TISSEMSILT : Hausse des prix des fournitures scolaires

En effet, l'érosion du pouvoir d'achat ne cesse de se creuser en raison des hausses vertigineuses des prix, notamment des produits de large consommation où les produits « occasionnels », les parents d’élèves se sont rendus à l’évidence qu’il leur faudra, encore une fois, mettre la main à la poche, s’ils veulent un avenir pour leurs progénitures. En ce sens, une effervescence particulière régnait un peu partout dans les villes de Tissemsilt notamment en ces derniers jours précédant la rentrée scolaire. Tôt le matin, des boutiques et des aires de commerce sont investies par une marée humaine dont le dénominateur commun consiste à dénicher un trousseau pédagogique complet à prix raisonnable, c’est la traditionnelle corvée d’achat des fournitures scolaires où les signes de la préparation de la rentrée sociale à Tissemsilt se manifestent de jour en jour. Les parents d’élèves se sont déjà attelés au rush traditionnel qui s’orchestre avec une ruée des citoyens sur les lieux de vente des fournitures scolaires, les librairies, marchés, souks et boutiques de fournitures scolaires ont été réinvestis. Les vendeurs aussi se sont préparés de leur côté à ce rendez-vous, comme le montre partout la disponibilité des articles sur les tables, étagères et devantures. Pour certains, c’est l’affaire de la saison, articles scolaires et produits pyrotechniques pour le mawlid, tout se vend, il y en a de tous les produits et pour tous les goûts, mais est-ce pour toutes les bourses ? Cette recrudescence d’activité affichée par les parents d’élèves se manifeste en permanence, entre autres, en prenant toutes les mesures et toutes les dispositions nécessaires pour garantir à leurs enfants une rentrée dans les meilleures conditions possibles. Certains se sont déjà engagés dans cette opération en optant pour la garantie de l’achat des fournitures scolaires dés maintenant, priorité oblige, c’est ainsi, que le rituel ou ce qui s’y apparente se décline par un achat massif des vêtements et autres fournitures scolaires, d’après ce que nous avons pu voir au niveau des endroits de vente précités, même si les prix sont relativement excessifs par apport aux années passées. Néanmoins, de nouveaux frais s’annoncent pour les parents portant notamment sur les besoins de cette prochaine rentrée scolaire, pas de répit pour eux, l’achat des trousseaux scolaires pèse déjà sur les budgets familiaux et entre satisfaire ces besoins en matière de qualité des articles scolaires de vêtements et de dépenser le moins possible, la chose n’est vraiment pas abordable ou facile. En somme, malgré une hausse des prix des fournitures scolaires, les parents ont déjà entamé l’achat, ils ont dû s’y prendre forcement à l’avance pour éviter les bousculades et les ruptures.