TISSEMSILT : Éradication de logements précaires en perspective

Dans le cadre d’une opération de lutte contre l’habitat précaire et le relogement des occupants, les autorités locales comptent procéder prochainement à la démolition de plusieurs constructions précaires dans le quartier Hai Hassan dans les hauteurs de Tissemsilt, c’est ce qui a été avancé par le maire de Tissemsilt Mr A. Hamla lors d’une visite à une famille nécessiteuse habitant ce même quartier. Cette opération permettra la récupération d’une consistante assiette foncière qui selon ce responsable servira d’extension à la nouvelle assiette récupérée de la démolition des habitations de la rue Halil, le même responsable qui n’a pas donné le nombre des relogés ou des constructions qui feront l’objet de démolition a précisé que les terrains des habitations précaires évacuées seront récupérés pour accueillir des programmes d’habitat et d’équipements publics ainsi que des routes, selon les mêmes sources, les bénéficiaires feront partie d’un quota de logements sociaux locatifs que les autorités projettent de distribuer très prochainement. Enfin, il est à rappeler que cette opération sera la deuxième plus grande opération de relogement après celle effectuée au mois de mars de l’année 2014.