TISSEMSILT : Encore, une parturiente qui décède avec son bébé !

Finalement, le manque d’une meilleure prise en charge des femmes enceintes, qui continue de se distinguer une négligence impardonnable en milieu hospitalier semble encore une fois provoqué un drame, après celui de Djelfa, où une jeune femme de 20 ans, originaire de la wilaya d’Ain Defla, est décédée à l’hôpital de Blida et une autre est morte également avec son bébé à Djelfa , au cours de l’année . Une nouvelle victime de cette flagrante négligence est décédée dimanche dernier à l’hôpital de Tissemsilt, après avoir mis au monde un mort né, suite à des complications de son état de santé, selon une information diffusée par la chaine de télévision d’Ennahar. Ces drames qui se multiplient, ne cessent de susciter de vives réactions de l’opinion publique si scandalisée. Par ailleurs, le procureur de la république près le tribunal de Tissemsilt a ordonné l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances de ce drame, générant le décès de la parturiente et son bébé, et endeuillant encore des familles.