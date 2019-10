Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés ce jeudi à Tissemsilt et Khenchela, a indiqué ce vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 10 octobre 2019, trois (03) éléments de soutien aux groupes terroristes à Tissemsilt (2ème Région militaire) et Khenchela (5ème RM)", précise la même source.