TISSEMSILT : Distribution de 300 logements sociaux à Essafah

Enfin, les responsables de la wilaya notamment ceux en charge du dossier des logements se sont prononcés sur le quota des (300) logements sociaux locatifs à Essafah, dans la ville de Tissemsilt, programmés pour cette frange de la société dont la liste des bénéficiaires a été affichée pour rappel il y a un peu plus de deux ans. En effet, c’est sur ce site et en présence des autorités civiles et militaires, des bénéficiaires et des responsables de certains directions en relation avec le secteur du logement, que s’est déroulée en ce début de semaine commémorant le 66 eme anniversaire du déclenchement de la guerre de la révolution, l’opération de remise des clefs au profit des bénéficiaires. Afin de les rassurer et de concrétiser en même temps l’attribution finale, il est à préciser que cette formule de logement social revêt une importance dans la concrétisation des différents programmes d’habitat visant à atténuer la crise du logement. Enfin, il est à préciser que cette opération de remise des clefs s’est déroulée dans le calme et sans le moindre petit incident, la majorité absolue des bénéficiaires présents étaient content de l’aboutissement de cette opération après une longue attente.