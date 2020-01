TISSEMSILT : Deux personnes arrêtées pour trafic de drogue à Teniet El Had

Deux personnes viennent d’être appréhendées dans la wilaya de Tissemsilt pour détention, usage et vente de stupéfiants. En effet, à Teniet El Had au nord de Tissemsilt, les services de la police judiciaire ont procédé à l’arrestation de deux dealers dans le centre-ville. Selon le chargé de communication, les mêmes services ont réussi la bonne exploitation d’une information sur deux jeunes recherchés par les services de la police et qui s’adonnaient à la vente de Kif. Une fois l’information exploitée, les mêmes services avaient procédé à leur arrestation et lors de la fouille corporelle, ils ont procédé à la saisie de 34,5 grs de kif traité et deux cutters. La même source précise qu’il s’agit de jeunes connus par les services de sécurité pour la commercialisation du Kif. L’opération avait aussi permis la saisie de la somme de 57750 DA. Présentés devant le parquet, ils ont été mis en détention provisoire et ont été cités pour détention et commercialisation de stupéfiants.