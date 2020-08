TISSEMSILT : Deux morts et trois blessés sur la RN 19 près de Lardjem

Un terrible accident de la circulation s’est produit en ce début de semaine aux environ de 10h30 sur la route nationale n 19 entre la ville de Lardjem et Tissemsilt précisément au point dit Zaouia. En effet, ce tronçon qui fait des dizaines de victimes chaque année est réputé par le nombre très élevé des accidents de la circulation a encore une fois confirmé sa mauvaise réputation, il vient de faire deux autres victimes qui s’ajoutent à la liste, une source autorisée nous a informé que l’accident est survenu à l’endroit précité ou deux voitures (Kia et Express) se dirigeant aux sens opposés se sont télescopées en se percutant de plein fouet causant la mort sur place de deux personnes et blessant trois autres, les cadavres des deux personnes qui étaient dans la voiture de marque express ont été transportés vers la morgue de la ville de Tissemsilt alors que les blessés recevaient les soins dans le même établissement. La brigade de la gendarmerie nationale a vite ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident.