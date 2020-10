TISSEMSILT : Des quartiers et des villes enfin nettoyés

Malgré le froid et la pluie, l’opération de nettoyage engagée samedi au niveau des quartiers des 146 logements, mosquée Essounna et Chahid Nebbar Abdelkader, par les responsables locaux de Tissemsilt a été saluée par l’ensemble de la population de cette partie de la ville laissée longtemps dans une situation d’oubli. Selon le responsable concerné, cette opération qui rentre dans le cadre d’un programme déjà lancé et qui avait touché plusieurs autres endroits s’est imposée dans le temps à la faveur de la situation intenable que les habitants enduraient depuis longtemps, due à cette absence dans la prise en charge, des quartiers devenus plus négligés que d’habitude par la prolifération des herbes sauvages, l’accumulation des déchets et aussi par la présence par endroits des eaux stagnantes. Il est à préciser que cette opération a vu la participation et l’implication de plusieurs organismes dont l’ONA, Ouarsenis Net, les forêts, le CET et l’APC de Tissemsilt ainsi que certaines directions de wilaya où des tonnes de déchets ont été enlevées pour redonner le bon visage à ces endroits. Certains affirment que malgré que l’opération de nettoyage et de désherbage a été entamée un peu en retard, il est désormais visible que certains quartiers nettoyés notamment ceux d’il y a quelques jours ont bel et bien repris les couleurs. Enfin, il est approprié de dire qu’ à chaque fois, le nettoyage et le désherbage au niveau des quartiers concernés dans cette ville ont été salués par toute la population qui attendait depuis des lustres. Il reste d’une part aux citoyens d’être plus civilisés qu’avant et plus conscients quant à la préservation du cadre de vie et d’autre part, aux responsables d’engager d’autres opérations d’éradication des points d’eau stagnante et de pulvérisation de produits insecticides, de nettoyer les égouts pour parer aux risques qui guettent la population notamment avec le début de la saison des pluies…