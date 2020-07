TISSEMSILT : Des peines lourdes pour agression sur le corps médical

Les instance judiciaires de Tissemsilt viennent de frapper fort en traitant la première affaire du genre où une personne reconnue coupable d’actes de menace de mort et d’agression verbale contre une femme médecin a été condamnée avant-hier. En effet, afin de tenir le grand public informé sur ce phénomène, le jeune T.M a été arrêté par les services de police et présenté pour une citation directe, selon un communiqué du bureau du procureur près le tribunal de Tissemsilt. L’individu en question a été interpellé avant-hier à l’intérieur même de l’hôpital et devait répondre de l’accusation d’agression verbale et de menace de mort contre le médecin A. Y et destruction de bien public a indiqué jeudi dans l’après midi un communiqué du procureur. D’après le communiqué, le jeune mis en cause a proféré des insultes contre le médecin et s’en est pris à tout ce qui se présente devant lui. Présenté par devant le procureur de la République, ce dernier a été condamné à une année et demi (18) mois de prison ferme assortis d’une amende de 50 000 dinars à la suite d’une comparution directe pour outrage à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions et menace de mort, alors qu’une deuxième condamnation lui a été infligée pour destruction de bien public, où il avait écopé d’une année de prison ferme assortie d’une amende de 50000 dinars, il a été directement placé en détention à la prison de Tissemsilt.