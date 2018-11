TISSEMSILT : Des médecins spécialistes de Sidi Bel-Abbes à la rescousse

Dans le cadre d’un jumelage qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de la santé visant le rapprochement des prestations médicales des citoyens, une convention de jumelage entre l’hôpital universitaire de Sidi Bel-Abbes et l’établissement public hospitalier de Tissemsilt sera concrétisée avec la venue d’une équipe médicale polyvalente regroupant des médecins spécialistes qui va effectuer un séjour de deux jours dans la wilaya allant du 21/11 et jusqu’au 22/11/2018 a-t-on appris auprès de l'hôpital de Tissemsilt. La délégation, ajoute la source, sera conduite par d’éminents docteurs en pneumologie et en ORL, elle se rendra à l'hôpital de cette ville où elle aura certainement à réaliser des dizaines de consultations et d’éventuelles opérations chirurgicales, notamment en ORL. Elle prodiguera des soins, notamment pour les citoyens qui ne peuvent pas se permettre des soins chez le privé, de même que parmi les objectifs de cette mission, c’est d’assurer la formation pour le personnel médical et paramédical local.