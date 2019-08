TISSEMSILT : Des coupures intempestives d’électricité au quotidien

Les habitants de la ville de Tissemsilt notamment ceux du côté sud-est de la ville et certains quartiers résidentiels tels que les 126 logements, les 166 lots, les 120 logements, les plateaux etc. ne cessent depuis pratiquement une dizaine de jours de se plaindre à qui de droit de ces coupures intempestives du courant électrique qui avaient caractérisé presque toute la semaine passée, ils traversent depuis quelques jours une période de mécontentement sans égal. En effet, cette situation qui se répète à chaque fois a causé des désagréments plus importants qu’on ne le pensait. Ces coupures répétitives et intempestives notamment de jour ont sérieusement perturbé le train de vie des citoyens au point d’atteindre une vingtaine de coupures par jour, de l’insupportable avec la fragilité des équipements qui fonctionnent à l’énergie électrique, plusieurs ménages avaient pratiquement claqué les mains en payant les frais, s’ajoute à cela la nécessité des gens en ces temps de grandes chaleurs pour la climatisation et devant ce dysfonctionnement, le mal est beaucoup plus ressenti. Cette situation s’est répercutée négativement sur les habitants du côté financier et du côté moral au point où le citoyen n’arrive plus à comprendre les causes réelles de ces coupures « si c’était la période des vents et de la pluie, on pourrait peut-être comprendre et accepter la situation, cependant en ces moment de soleil et de beau temps, on voit mal que le courant électrique n’arrive pas et les coupures durent depuis des jours et c’est au quotidien !!!.