TISSEMSILT : Des coupures d’eau potable dans 15 communes

La perturbation dans la distribution de l’eau potable dans (15) communes sur les (22) que compte la wilaya de Tissemsilt notamment en ces temps de Coronavirus et de la nécessité de l’eau et l’hygiène constitue désormais un vrai casse tête pour les habitants. L’eau est coupée depuis quelques jours et ses ruptures durent par intermittence, le recours aux jerricans disent la majorité absolu des habitants est le seul moyen pour s’approvisionner. Ce spectacle caractérise déjà le quotidien et heureusement ce n’est pas la saison des grandes chaleurs. On en trouve des gens partout dans les rues munis de petits contenants dans l’attente des colporteurs d’eau, préférant tous l’eau des sources qui sont à proximité de la ville de Tissemsilt où l’eau de la partie haute de la ville (Edderb) puisqu’elle est alimentée des forages de Rechaigua. D’autre part, des informations de l’ADE de Tissemsilt affirment que les travaux de réparation engagés suite à une panne sur une vanne de la conduite principale de l’eau potable à la commune de Lardjem sensée ramener l’eau du barrage de Kodiet-Errosfa, dans le but d’alimenter (14) communes de la wilaya. La même source indique qu’une fois les travaux engagés depuis un temps au niveau de ce point, achevés, la distribution reprendra graduellement son cours normal. Les communes touchées par ces perturbations sont Tissemsilt, Ouled Bessam, Sidi Abed, Ammari, Lardjem, Maacem, Sidi Lantri, Beni Lahcen, Larbaa, Lazharia, Boukaid, Bordj Bounaama, Tamelaht Khemisti, et enfin Layoune, Visiblement la situation est toujours en chantier d’où la persistance de cette pénurie. Cette situation meme si elle est négativement influente sur le quotidien des gens, elle s’impose comme un fait qui sort de la volonté de l’ADE déjà engagée dans l’opération de maintenance.