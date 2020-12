TISSEMSILT : Des coupures d’eau affectent toute la ville

Les habitants de toute la ville de Tissemsilt ont du remarquer les coupures et les perturbations dans la distribution d’eau potable au niveau de leurs quartiers. Les coupures sont intempestives et incompréhensibles au moment où des quartiers entiers sont privés d’eau potable depuis plusieurs jours, avons-nous constaté auprès de ces mêmes citoyens, une situation qui avait sérieusement affecté leur quotidien du moment que cette crise s’est déclenchée depuis plus d’une semaine. Par logique, ce genre de perturbation n’aurait pas lieu de survenir durant toute cette durée et avec la mise en service de grands moyens de production et de transport mais force est de constater que c’est un fait et vraisemblablement, durera également pour les prochains jours. En effet, ces habitants déclarent que même en étant quotidiennement dans le besoin d’eau, leurs cités sont restées privées d’eau potable depuis près de quatre jours à cause nous a-t-on dit d’une panne survenue dans la conduite principale qui alimente la ville et à cause des travaux de nettoyage dans les réservoirs 2x3800 et 5000 mètres cubes. Ces derniers ajoutent que vu la durée qu’avait pris cette coupure, il leur ait apparu que les services concernés auraient du alterner et proposer des solutions d’urgence pour la distribution de l’eau, à l’aide de camions citernes mais, l’entreprise concernée par la distribution s’est contentée d’un avis sur la page Facebook, tout en recommandant de ne pas consommer l’eau juste après le rétablissement de la situation. En somme, une situation pareille qui n’a pas pris au sérieux la prestation sensée être présentée aux consommateurs dit beaucoup sur les priorités de cette entreprise étatique. Cette même situation interpelle les consciences pour intervenir en urgence en faveur du consommateur et le soulager de sa souffrance notamment lorsque ces pannes durent dans le temps et causent des désagréments.