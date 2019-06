TISSEMSILT : Des citoyens observent un sit-in devant la daïra

Ils étaient un peu près d’une centaine de personnes inscrites et postulantes de logements entrant dans le cadre des logements sociaux dans la ville de Tissemsilt mais sans pouvoir réellement en bénéficier et encore plus sans explication logique sur ce retard, qui se sont rassemblés en cette fin de semaine devant le siège de la daïra pour apparemment tenter d’attirer encore une fois l’attention des responsables locaux et faire aboutir leurs revendications qui se résument en tout en l’étude des dossiers, qui selon certains mécontents, durent depuis neuf ans. Les protestataires avaient investi le hall et l’étage supérieur du siège de la daïra en tentant d’approcher les responsables pour leur exposer l’état du flou qui enveloppe cette affaire depuis des années et déclarent avoir transmis ces préoccupations sur la situation tout en arrachant la promesse qu’une opération d’étude des dossiers sera effectuée dans un délai ne dépassant pas la date du 12 juillet prochain. A partir de cette conclusion, ces protestataires qui se sont regroupés devant le siège de la daïra se veulent décidés de faire entendre leur voix au wali de qui, ils espèrent une implication directe. A rappeler enfin que les protestataires se sont dispersés dans le calme sans qu’aucun incident ne soit déclaré.