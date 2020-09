TISSEMSILT : Des citoyens ‘’coupent’’ la RN14 à Teniet El Had

En effet, le milieu de cette semaine a été mouvementé dans cette partie de la wilaya, où les habitants qui sont sortis à la rue ont coupé la route à l’aide de barricades et des pierres au niveau de la sortie de la ville de Teniet El Had, affirmant à qui de droit qu’ils sont condamnés par tant d’années de négligence et de marginalisation, à pourrir de l’intérieur à cause de ces problèmes qui sont l’infime petite partie apparente d’un laisser aller. Un laisser aller qui malheureusement fait son quotidien depuis des lustres et recale le développement local à des années en arrière. Les protestataires dont le nombre dépasse de peu la cinquantaine tiennent à préciser aux responsables que cette situation est devenue intenable et par ce mouvement de protestation, ils espèrent trouver une bonne compréhension au vu ou la ville semble vivre au rythme des retards et des dysfonctionnements qui causent d’énormes préjudices. A l’Etat et aux citoyens, ils rappellent entre autres que la régularisation du projet des 100 logements groupement rural tarde encore à se faire depuis des années, le dossier des 22 logements est toujours en suspense et aucune décision responsable n’a été prise pour résoudre ce problème, ainsi que les quotas des logements sociaux et l’emploi qui selon les protestataires sont dérisoires par apport aux demandeurs et à la grande population. Alors que la route qui a été fermée par des barricades et de grosses pierres a considérablement gêné les usagers qui étaient forcés de contourner l’endroit où la route était coupée. Enfin, les habitants de cette partie de la wilaya de Tissemsilt qui selon eux endurent le calvaire de cette situation au quotidien, s’interrogent sur les raisons qui ont fait sombrer cette localité pourtant promue au rang de wilaya déléguée dans l’oubli et interpellent les responsables à se pencher davantage sur ces problèmes de grande priorité.