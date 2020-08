TISSEMSILT : Des arrestations et des saisies de bouteilles d’alcool

Dans le cadre des efforts déployés par la police pour réduire la criminalité sous toutes ses formes et protéger les citoyens dans leur vie et leurs biens, ainsi que la lutte contre le phénomène la consommation d’'alcool et drogues, les services de la police judiciaire de Tissemsilt ont arrêté un jeune âgé de la trentaine avec la saisie d’une quantité de (3200) unités de boissons alcoolisées à l’intérieur d’une voiture bâchée. Selon le responsable chargé de la communication, les services de la police avaient dressé un point de contrôle routinier sur la RN 14 et c’est lors de la fouille de la voiture bâchée qu’ils ont trouvés la marchandise prohibée bien dissimulée. Le conducteur a été interpellé et la quantité de (3200) bouteilles de marque ‘’Beaufort’’ découverte et le véhicule en question ont été saisis au cours de l’opération. Dans le même sens, les éléments de la BRI de la ville de Tissemsilt, après avoir exploité une information sûre précisant qu’un trentenaire connu notoirement par son passé de délinquant s’adonnait à un commerce illégal dans son domicile. Pour mettre fin à ce commerce illégal, ces mêmes éléments avaient dressé une souricière au mis en cause et l’ont débusqué en flagrant délit de vente illégale de boissons alcoolisées. Le mis en cause a été arrêté et après la fouille de la maison, il a été découvert (202) bouteilles de boissons alcoolisées, un grand sabre et une somme d’argent de 39000DA qui ont été saisis. Les mis en cause dans les deux affaires ont été présentés devant les magistrats instructeurs près les tribunaux de Teniet El Had et de Tissemsilt, des dossiers ont été ouverts et les mis en causes ont été mis en détention en attendant leur jugement pour détention et transport de boissons alcoolisées dans le but de commercialiser illégalement création d’un débit de boisson alcoolisées sans documents officiels et sans autorisation…