TISSEMSILT : Des apports appréciables en eau nourrissent les espoirs

Depuis le mois de novembre passé , la wilaya de Tissemsilt a enregistré une assez bonne pluviométrie qui a augmenté les taux de remplissage des barrages à des niveaux appréciables et très rassurants, que ce soit en alimentation en eau potable ou pour l’irrigation variant entre 30 et 60 mm apprend-t-on de sources sûres. Concernant ce volet, la même source précise que le barrage de Bougara dont Tissemsilt se partage l’exploitation avec la wilaya de Tiaret qui vient d’enregistrer un apport supplémentaire de près d’un million de mètres cube. Un taux de remplissage rassurant qui prédit à un engouement pour la culture maraîchère en amont de ce barrage qui exploite de nos jours une superficie de 800 hectares, que l’on dit qu’elle est extensible à 1200 hectares, une agriculture stratégique qui a donné des résultats très satisfaisants. Pour encourager les fellahs à travailler davantage, les responsables avaient insisté sur l’encouragement de cette filière tout en réservant une attention particulière avec la dernière visite sur ce site ainsi que la réserve des quotas et rations d’eau pour l’irrigation en amont. Ces quantités d’eau serviront éventuellement à couvrir une assez grande superficie de ce périmètre, le même cas de figure avec les autres grands points d’eau, à Khemisti, Tamelaht, à Lardjem où le taux de remplissage a fait la joie des fellahs. Concernant l’eau potable, les mêmes sources ajoutent que près d’un million de mètres cube sont venus s’ajouter à la quantité déjà emmagasinée au niveau du barrage de Kodiet-Errosfa de Béni-Chaib, dont la capacité est de 75 millions de M3 et qui alimente 14 communes de la wilaya, dont le chef-lieu. En somme, avec ces précipitations et d’autres annoncées pour les jours à venir, les gens notamment les fellahs prédisent une année très prometteuse.