TISSEMSILT : Des améliorations mais beaucoup reste à faire

Quel bilan tirer de l'année 2017 dans la wilaya de Tissemsilt ? Certes, le développement de la wilaya a repris des couleurs, mais l’année qui s’achève a été aussi marquée par des événements et autres évolutions plus préoccupants qu’attirants. Des élus et des responsables aux abonnés absents, des exemples de misère, de détresse qui avaient fait surface sur la scène locale, de la neige à gogo en début d’année, dévastant foyers et moyens de subsistance des populations. Retour sur l’année 2017 en quelques points : On disait de l’actuel wali que son acharnement et son obstination au travail ont été payants, dans la mesure où il a été derrière la réalisation de plusieurs projets importants et structurants, permettant ainsi l’attractivité et à même de booster l’investissement on peut citer : le projet de l’extension du centre universitaire (travaux en cours), l’activation des travaux de la ligne de Chemin de Fer (travaux en cours), un programme colossal d’habitat qui a beaucoup atténué la tension qui s’exerçait sur le logement social locatif, lequel, d’ailleurs a vu naître de nouvelles cités à la sortie des villes sans pour autant occulter la modernisation du réseau routier de la wilaya (en béton bitumineux) et le désenclavement des localités enclavées pour ne citer que celles-ci. D’autres ont constaté, que la wilaya a connu des transformations notables sous la conduite de M.Abdelkader Benmessaoud et plus particulièrement en ce qui concerne les aménagements et la viabilisation urbaine, ayant permis en quelque sorte, l’amélioration du cadre de vie des citoyens, ainsi que le raccordement de presque toutes les localités de la wilaya, au réseau du gaz de ville et de l’eau potable, ramenant ainsi le taux de la wilaya en matière de raccordement au réseau du gaz de ville à plus de 90% avec un niveau appréciable pour l’eau. Dans le volet des travaux publics, les travaux du dédoublement de la RN 14 : Khemis Meliana-Tiaret en passant par Tissemsilt sur 158 Kms sont toujours en cours ainsi que le dédoublement de la RN 19 : Tenes- Tissemsilt, en passant par Chlef sur 166 Kms. Les trois (03) zones d’activités, totalisant 21 ha, implantées à Tissemsilt , Teniet El Had et Khemisti ont vu une grande dynamique pour cette année avec le lancement de plusieurs projets privés dans différents secteurs de développement. Notons que, les secteurs de l’hydraulique, de l’énergie et de la jeunesse ne sont pas en reste du bilan du wali, puisqu’ils ont été renforcés par de nouvelles réalisations. La création de ces zones dans la wilaya de Tissemsilt avait permis de constituer un portefeuille foncier pour les industriels qui se sont installés pour activer dans la wilaya. La mise à niveau du secteur de l’investissement reste un objectif primordial pour la wilaya, son efficacité sera concrétisée par une meilleure programmation dans le cadre du prochain plan quinquennal (2015-2019) et ce en rapport avec le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) et le plan sectoriel (Industrie). Dans ce cadre, il y a lieu de se pencher beaucoup plus sur : Un développement durable et intègre, notamment dans les zones des montagnes, aussi sur l’initiation des projets d’investissement pour la valorisation des gisements de matières premières par l’implantation d’unités PME/PMI. La valorisation du potentiel touristique mais, malheureusement tout cela sans pouvoir réussir ce challenge pour que l’industrie ait la place qui lui sied dans la Wilaya eu égard aux énormes potentialités pour la création de richesses, d’emplois durables, donc un développement durable. Pour ce qui est du foncier agricole, c’est tout simplement la catastrophe, les superficies agricoles au niveau de Tissemsilt ont perdu du terrain de plus en plus devant l’engagement de certains responsables locaux dans des projets qu’ils jugent d’intérêt public. Le secteur de la santé quant à lui, vient de bénéficier en 2017 de six nouvelles ambulances dont 04 SAMU et 02 autres médicalisées. Peu satisfait des indicateurs financiers du 1er semestre et relativement du 2 eme, le wali avait décidé de doubler le taux de consommation par rapport aux engagements comptables qui s'élevaient à (51, 48% pour les PSD et 100% pour les PCD). Les principales directions consommatrices sont: la direction des Travaux Publics (taux de 37% par rapport aux engagements du secteur), la direction des Equipements publics (48, 86%), la direction de la Santé et de la Population (56,86%), la DRE (70,15%) et la DFP (62,87%), la direction de l'Education a consommé (28,09%),la DAL a consommé (32,75%), la DJS a consommé (35,66%), la DUAC a consommé (39,90%), la Direction des Transports a consommé( 47,36%). la direction de l'Environnement a consommé (46,86%) etc…