TISSEMSILT : Découverte d’un cadavre à Oussayria

La localité de Oussayria dans la commune de Layoune au nord est de la wilaya vient d’être bouleversée par l’annonce de la découverte dans les eaux d’une retenue du cadavre d’un petit enfant âgé de six ans dont la cause est vraisemblablement une noyade. En effet, selon une source sure la découverte macabre a été signalée par son frère ainé qui avait vu le cadavre de son frère trisomique dans la marre d’eau qui se trouvait près de la maison d’où les parents avaient alerté les services de la gendarmerie, le cadavre a été transféré au niveau de l’hôpital de Tissemsilt pour les formalités d’usage et les gendarmes ont vite ouvert une enquête.