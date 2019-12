TISSEMSILT : De la viande impropre à la consommation saisie dans 2 endroits

L’attention des éléments de la police qui effectuaient une patrouille ordinaire au niveau de la ville a été attirée par la présence de deux personnes suspectes près d’une voiture d’où se dégageait une odeur repoussante. Après vérification, il s’est avéré que les mis en cause transportaient et cachaient de la viande de poulet avariée émanant d’une source inconnue, ne disposent même pas d’un certificat vétérinaire. Les services de police ont aussitôt transféré la marchandise suspecte au bureau d’hygiène communal, où il sera vite confirmé par un vétérinaire que cette viande blanche de 120 kilogrammes saisie est impropre à la consommation. Dans le même volet de lutte contre le phénomène de la commercialisation illicite de la viande blanche et rouge sans respect des normes , qui prend de l’ampleur au point de devenir difficile de l’endiguer, les mêmes services de la police mais cette fois-ci ceux de la police extra-muros de Layoune relevant de la sûreté de daïra de Khemisti ont réussi à interpeller deux personnes qui vendaient de la viande rouge au marché hebdomadaire sans respect des normes de l’hygiène et sans avoir un certificat vétérinaire, la quantité saisie était de 67 kilogrammes. Un vétérinaire a vite confirmé que cette viande rouge de 67 kilogrammes saisie était impropre à la consommation. Soulignant enfin que la marchandise saisie dans les deux affaires a été détruite, les services de la sûreté ont dressé des procès-verbaux en vue d’engager une procédure judiciaire pour la première affaire près le tribunal de Tissemsilt et pour la deuxième affaire près le tribunal de Teniet El-Had , pour absence de conditions de transport et d’emballage de viande, absence de certificat vétérinaire et commercialisation de viande impropre à la consommation.