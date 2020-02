TISSEMSILT : De la viande avariée chez des restaurateurs et Fast-Food

La tournée ciblée des éléments de la police au niveau de ces lieux de consommation a été très positive, la surprise était grande vu les conditions vétustes dans lesquels se trouvaient des produits consommables de premiers rang et après vérification, il s’est avéré que les propriétaires ne respectaient pas les conditions de préservation notamment des viandes, et ne disposaient même pas d’un certificat vétérinaire. Les services de police et après la saisie d’un peu plus de (36) kilogrammes de viande préparée pour la grillade des poulets, de (440) brochettes de viande impropre à la consommation, (11) kilogrammes en sandwich et (03) kilos d’abats ont aussitôt transféré la marchandise suspecte au bureau d’hygiène communal, où il sera vite confirmé par un vétérinaire que cette quantité de viande saisie est impropre à la consommation. Il est à souligner enfin que la marchandise saisie a été détruite au niveau du centre d’enfouissement en présence des commerçants concernés. Les services de la sûreté ont dressé des procès-verbaux en vue d’engager une procédure judiciaire pour absence de conditions de vente de viande, absence de certificat vétérinaire et commercialisation d’une marchandise impropre à la consommation.