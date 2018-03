TISSEMSILT : Coupures intempestives de l’eau potable

Cette fin de semaine n’a pas été paisible comme à l’accoutumé chez les habitants de la ville de Tissemsilt, avec ces coupures intempestives de l’eau, les gens avaient certainement changé d’humeur et le calme de la ville a été bouleversé par la consternation. En effet, au chef lieu de la wilaya les citoyens vivent depuis quelques jours sous la menace des perturbations dans la distribution de l’eau, depuis un peu plus d’une semaine, des coupures intempestives sont constatées tout au long de la journée au niveau de toute la ville, dans plusieurs quartiers qu’ils soient de la basse ou de la haute ville, bref c’était général, certaines parties de la ville ont du recourir aux jerricanes et parfois ces coupures durent durant toute la journée et cela se fait sans que les citoyens et autres consommateurs ne soient avisés d’avance particulièrement les boulangers et les ménagères. Les citoyens et devant cette situation qui perdure et les agasse en même temps notamment en cette période qui est relativement loin de celle des grandes chaleurs n’ont guère le choix, et visiblement elle les a beaucoup pénalisé d’où la nécessité d’une autre pensée de la part des responsables du secteur qui prendra en compte ces coupures intempestives qui régressent la vie du citoyen en second rang particulièrement par ces temps qui courent.