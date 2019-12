TISSEMSILT : Baisse sensible des affaires de droit civil au mois de Novembre

En matière de sécurité à travers le territoire de la wilaya, les responsables de la Sûreté de wilaya ont affirmé que les services compétents ont engagé durant ce mois de Novembre, différentes actions pour assurer la sécurité et endiguer la criminalité sous toutes ses formes ainsi que les dérives juvéniles. Ce qui a permis de donner des résultats relativement positifs. Ils affirment que les services de la police ont traité durant le mois écoulé (145) affaires de droit civil impliquant (86) personnes avec (58) affaires d’atteinte sur les biens d’autrui impliquant 125) personnes qui ont été présentées devant les juridictions compétentes avec en tête, les délits des biens avec (69) affaires enregistrées et traitées impliquant (22) personnes suivies par les délits sur les personnes avec (34) affaires enregistrées toutes traitées impliquant (34) personnes avec (15) affaire de coups et blessures volontaires (CBV) et (09) pour menace sur personne, concernant les affaires de la lutte contre la drogue et les boissons alcoolisées, il est fait état de l’enregistrement de (02) affaires seulement qui ont été toutes traitées impliquant (02) personnes avec la saisie de (649) bouteilles de différents types de boissons alcoolisées et bières en plus de (15) autres affaires de stupéfiants avec (15) affaires traitées impliquant (20) personnes et la saisie de (18,19) grammes seulement de résine de cannabis et(44) comprimés psychotropes. Ce qui montre que ce fléau est relativement bas par apport aux autres wilayas du pays. Enfin, les mêmes services ont fait remarquer que concernant les affaires de droit civil, le bilan fait ressortir une baisse sensible et ont précisé que comparativement avec les derniers mois de l’année, ce bilan fait heureusement ressortir une baisse constatée à tous les niveaux.