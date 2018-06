TISSEMSILT : Attribution de 630 logements prochainement

Avec le nombre grandissant des demandeurs de logements et les retards accusés par la plupart des collectivités locales dans la distribution, le problème du logement est toujours d’actualité dans la wilaya de Tissemsilt, mais il est tout de même impératif d’évoquer la prise en charge de l’Etat au plus haut niveau. En effet, dans cet ordre d’idées, la dernière déclaration du ministre de l’habitat concernant la rapidité dans la distribution des logements a poussé les responsables locaux à redoubler d’efforts pour concrétiser ces objectifs notamment dans la wilaya de Tissemsilt et mettre les points sur les « i » pour certains projets qui accusent du retard et a levé le doute qui a longtemps régné sur ces logements et vu les contraintes liées au domaine de la construction telles le manque de main d’œuvre qualifiée, la limite des entreprises de réalisations et les perturbations dans l’approvisionnement en matière de construction, les autorités de la wilaya de Tissemsilt s’activent depuis quelques temps à garantir le plus grand nombre de logements possible aux demandeurs, et c’est lors d’une émission radiophonique que les responsables du secteur du logement et de l’habitat que la nouvelle est venue apaiser les tensions, ces responsables avaient assuré qu’un quota de 630 logements sera distribué incessamment c'est-à-dire dans les quelques jours qui suivront les fêtes de l’Aïd, ces logements seront pour la plupart situés à Hai Seffah, à Ain Lorent.