TISSEMSILT : Arrestation d’un charlatan pour profanation du Saint Coran

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans les zones urbaines, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Bordj Bounama au nord de Tissemsilt ont pu mettre fin à l'activité d'une personne dangereuse en raison de son implication dans une affaire de charlatanisme et de profanation du Saint Coran en recourant à la tromperie, à la fraude avec sorcellerie et à la magie. L’opération a été menée sur la base de l’exploitation d’informations par la police, selon lesquelles une personne pratiquait la sorcellerie dans son domicile familial. Après avoir obtenu l’autorisation de perquisition auprès du procureur près le tribunal de Bordj Bounama, le domicile du suspect a été vite perquisitionné où un lot d’objets utilisés dans la pratique de la sorcellerie a été découvert dont une copie du Coran, des talismans, des drogues et autres herbes de source inconnue, certains documents liés au charlatanisme et à la sorcellerie. Un dossier a été finalisé contre le suspect puis traduit par devant le procureur de la République près le tribunal de Bordj Bounama pour pratique illégale de charlatanisme et de sorcellerie et profanation du Saint Coran.