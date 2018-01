TISSEMSILT : 7 nouvelles spécialités introduites à l’INSFP

En prévision de la prochaine rentrée, (février 2018) la direction de l’institut national de la formation professionnelle de la wilaya de Tissemsilt (INSFP) a initié un plan d’information par des campagnes de sensibilisation, des portes ouvertes sur les spécialités déjà existantes ainsi que sur les nouvelles spécialités incluent dans le processus de formation. En effet, sept nouvelles spécialités seront introduites lors de la nouvelle rentrée professionnelle, il s’agit de la viticulture en résidentiel, une spécialité lancée au niveau de l’annexe de Lardjem connue par cette culture et par le label de qualité de son raisin ainsi que la spécialité de l’électricité industrielle en apprentissage en prévoyant de nouvelles sections liées à la réalité du développement de l’agriculture, l’arboriculture, l’électricité, le bâtiment ainsi que la formation de la main-d’œuvre qualifiée sont autant de filières qui sont mises à la disposition des nouveaux apprentis au niveau de l’INSFP, le guide pour cette année propose aussi dans le cadre de la formation résidentielle trois disciplines résidentielles à savoir l'entretien et l'installation d'équipements de réfrigération et de climatisation, la culture maraichère, l'entretien et l'installation de matériel d'irrigation, et de métreur en topographie, l'agriculture et le développement de l'agriculture irriguée et dans un autre lot, l’INSFP offre de grandes opportunités pour pénétrer dans le monde du travail, il a été proposé la formation en comptabilité et des finances dans le volet de la formation continue à travers les passage au profit des travailleurs et des employés techniciens ou titulaires d'un certificat technique et qui souhaitent poursuivre la formation pour améliorer leurs statuts et obtenir le diplôme de technicien supérieur, Ces nouvelles spécialités visent le renforcement de formations existantes telles que dessinateur projeteur en architecture, réhabilitation et rénovation de l’habitat, l’informatique option (réseaux et système informatique), gestion et recyclage des déchets et de la maintenance des machines agricoles, Traitement des Eaux, Comptabilité et Gestion, Maintenance des véhicules légers, Marketing du Sport. L’ouverture de ces spécialités s’effectue selon les besoins du tissu économique de la wilaya, Il est utile de rappeler que l’INSFP assure pour l’instant la formation à (735) stagiaires répartis sur pas moins de (31) spécialités issues de (08) branches, l’occasion est donc offerte au public notamment les élèves exclus du système scolaire de découvrir des métiers qui leur permettront de s’intégrer dans la vie active.