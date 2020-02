TISSEMSILT : 6 arrestations et saisie d’alcool à Teniet El Had

Dans le cadre des efforts déployés par la police pour réduire la criminalité sous toutes ses formes et lutter contre le phénomène de la consommation de l'alcool et de drogues et également protéger les citoyens dans leur vie et leurs biens, les services de la police judiciaire de la daïra de Teniet El Had dans le nord de Tissemsilt ont procédé dernièrement à l’arrestation d’un jeune âgé de 38 ans avec la saisie dans la ville de Teniet El-Had d’une quantité de (360) unités de boissons alcoolisées à l’intérieur d’une maison. Selon la police, les services de la police avaient exploité une information sûre précisant que le mis en cause vendait de l’alcool dans sa maison. L’opération a fini par mettre fin à son commerce illégal, et sur la même lancée, les éléments de la quatrième sûreté urbaine ont réussi dans la même période à arrêter une personne notoirement connue par les services de la police et la saisie de (202) unités de boissons alcoolisées, alors que (156) autres unités ont été saisies à bord d’une voiture dont le propriétaire a été tout de suite arrêté pour transport dans le but de commercialiser de l’alcool. Pour finir, les éléments de la police de Khemisti avaient mis la main sur (22) unités de boissons alcoolisées et procédé à l’arrestation de trois personnes impliquées dans le commerce de ces boissons de luxe ainsi que la saisie de (19000 DA). En somme, ces opérations se sont soldées par l’arrestation de six personnes notoirement connues par les services de la police et par une saisie consistante de (740) bouteilles et canettes de bière. Les mis en cause ont été arrêtés et présentés devant les magistrats instructeurs près des tribunaux de Tissemsilt et de Teniet El Had. Des dossiers ont été ouverts et les mis en cause ont été mis en détention en attendant leurs jugements pour détention et transport de boissons alcoolisées dans le but de commercialiser illégalement.