TISSEMSILT : 50 cas de fièvre aphteuse détectés à Bordj El Emir Abdelkader

La fièvre aphteuse fait son apparition dans la wilaya de Tissemsilt. Selon les services de la direction des services agricoles, 50 cas de bovins touchés par la maladie ont été enregistrés dans une ferme localisée dans la commune de Bordj El Emir Abdelkader au nord-est de la wilaya. En effet, les services de l’inspection vétérinaire font part de la découverte au moins d’un foyer suspect de fièvre aphteuse dans une ferme regroupant un peu plus de 150 têtes, dont 50 ont été cliniquement confirmées positives alors que 20 autres sont toujours suspectées. Cette situation a inquiété les éleveurs de bovins de la wilaya et en particulier de la région surtout que les dégâts enregistrés par le passé à cause de cette épidémie et du virus de la peste bovine sont encore dans les mémoires et heureusement que cette dernière maladie n’a pas affecté les moutons de la wilaya. Rappelons-le, ces derniers jours, cette épidémie a suscité une véritable psychose dans le pays et parmi les éleveurs qui ont été contraints d’enterrer des centaines voire des milliers de têtes malades. Par ailleurs, les mêmes services de l’Agriculture sont revenus sur les mesures préventives prises pour éviter davantage la propagation de ce phénomène, selon eux, le secteur prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter aux citoyens des pertes.