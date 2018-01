TISSEMSILT : 5 membres d’un réseau de vol de véhicules, arrêtés

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, en particulier le phénomène de vol et de contrebande des véhicules, les forces de la police judiciaire de Tissemsilt ont réussi dans les derniers jours à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le vol et la contrebande des véhicules dans des ateliers clandestins installés à Tissemsilt et Tiaret. L’opération qualitative réalisée par les éléments de la police judiciaire de Tissemsilt en date du 08/01/2017 était un résultat obtenu après la bonne exploitation des informations et la mise en œuvre d’un bon plan pour réussir l’opération, cette dernière a été réalisée après la mise en place d'un plan permettant de déterminer l'identité des membres de ce réseau et l'arrestation de cinq (05) personnes impliquées âgées entre 30 et 40 ans, ce qui avait permis la récupération d’une voiture touristique volée, un camion et des châssis et autres carcasses de véhicules volés et désossés ainsi qu’une quantité de pièces de rechange démontées des véhicules. La perquisition de l’atelier clandestin a permis aussi la découverte d'une somme d’argent de près de (cinquante millions de centimes). Enfin, des dossiers judiciaires ont été établis contre les cinq personnes impliquées dans cette affaire et présentées par devant le procureur de la république près le tribunal de Tissemsilt.