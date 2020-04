TISSEMSILT : 338 personnes arrêtées pour non-respect du confinement

Quelque 338 personnes ont été arrêtées pour infraction à la décision de confinement imposée à l’ensemble du territoire de la wilaya de Tissemsilt depuis le 05 mars dernier, selon un bilan communiqué par les services de la sûreté de wilaya qui a consacré des statistiques sur les 10 jours de confinement c’est-à-dire jusqu’au 14 du mois en cours. Selon la même source, ces personnes ont fait l’objet de 384 P.V transmis à la justice, avant leur remise en liberté, parallèlement à la mise à la fourrière de 43 véhicules et 03 motos, de ce fait, les services de la sûreté de wilaya lancent un appel à tout un chacun en vue de contribuer dans la lutte contre cette pandémie en restant chez soit tout en déplorant le fait que certains citoyens permettent à leurs enfants de sortir dans la rue après les heures de confinement, alors que certains insoucieux et inconscients ont transformé les terrasses des blocs en des lieux de rencontre en dépit des mises en garde des services de sécurité, de santé et des spécialistes qui estiment que ceci constitue un risque pour leur vie et celles des autres. En somme, avec les mesures répressives par fois, le confinement est respecté en général, mais cette mesure est relativement moins suivie par endroits.