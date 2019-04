TISSEMSILT : 3 véhicules volés récupérés par la police

Dans le cadre de la lutte contre toute forme de criminalité, les services de la sureté de wilaya de Tissemsilt ont pu récupérer trois véhicules déclarés par leurs propriétaires volés et sujets d’intenses recherches depuis. En effet, les trois véhicules volés dans différents quartiers de la ville ont été signalés durant la période entre le 01 et le 06 du mois et en exploitant comme il se doit les informations parvenues au service et sur les numéros verts, toutes les dispositions ont été prises et avaient abouti à la récupération des trois véhicules et l’arrestation des mis en cause.