TISSEMSILT : 3 personnes sauvées d’une asphyxie au gaz

Trois personnes asphyxiées par le monoxyde de carbone ont été sauvées in extremis lundi 28 Janvier 2018 au centre-ville de Tissemsilt. Selon les éléments de la protection civile, l’appel d’urgence a été fait par le père de la maison faisant référence à l’évanouissement de sa femme et ses deux enfants, soignées sur place pour des complications respiratoires et des vomissements par les éléments de la protection civile de Tissemsilt, les victimes dont la mère et deux garçons âgés de 04 à 06 ans ont été évacuées par la suite vers l’hôpital de la ville. Selon le communiqué de la protection civile, les victimes qui avaient échappé à une mort certaine ont été asphyxiées par des émanations de monoxyde de carbone se dégageant d’un poêle de chauffage défectueux.