TISSEMSILT : 28 accidents de la circulation en février

Les services de sûreté de wilaya de Tissemsilt ont enregistré durant le mois de Février de l’année en cours (28) accidents de la circulation à l’intérieur du périmètre urbain n’ayant conduit à aucun décès néanmoins, le bilan mensuel fait ressortir la blessure de (30) personnes dont (22) la plupart étaient des mineurs de sexe masculin, alors que (08) étaient des femmes. Ces accidents sont en moyenne de deux à cinq accident par jour. Les piétons sont les premiers avec (22) blessés suivis des chauffeurs avec (06) cas et les accompagnateurs avec (02) cas. Les causes de ces accidents indiquent les mêmes services sont relatives à l'élément humain, dont la principale cause avec (15) cas en plus d'autres causes liées principalement à l’état des véhicules et les imperfections des routes. Afin de réduire le plus possible les accidents de la circulation, des équipes de sécurité sont constamment mobilisées et travaillent sur l'application rigoureuse de la loi. Dans ce sens, il est soulevé que les services de sécurité invitent les gens en particulier, les conducteurs à respecter les règles et les dispositions de circulation et à être plus vigilants afin de préserver la sécurité de tout le monde en plus de l'activité de sensibilisation basée sur des campagnes qu’organisent ces services en chaque circonstance.