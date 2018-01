TISSEMSILT : 17 personnes asphyxiées par la fumée

Luttant contre le froid et la température glaciale de ces derniers jours, avant-hier, plusieurs personnes habitant le quartier des 100 logements ont failli périr dans un tragique accident domestique. En effet, selon les informations recueillies, un incendie s’est déclenché vers 22 H 25 dans une maison située dans la périphérie de la ville de Tissemsilt plus exactement à la cité des 100 logements communément appelée Sonatrach. La même source précise qu’un court circuit s’est déclenché dans une chambre de l’appartement situé au premier étage et a pris feu et les flammes se sont propagées à l’ensemble de la maison causant l’asphyxie par la fumée aux habitants de la maison et ceux du voisinage qui s’y trouvaient à l’heure de l’incendie faisant en tout 17 victimes par la fumée. Après l’intervention, des voisins tout de suite épaulés par les éléments de la protection civile, le feu a été circoncis vers minuit alors que les personnes asphyxiées ont été évacuées vers l’hôpital de Tissemsilt pour recevoir les soins nécessaires, leurs jours ne sont vraiment pas en danger mais de visu, les dégâts matériels étaient énormes .