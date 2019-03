TISSEMSILT : 14 blessés dans un accident près de Teniet El Had

Un terrible accident de la circulation est survenu vendredi dernier vers quatorze heures sur la RN 14 entre Teniet El Had et Youssoufia au point qui se trouve près de la station d’épuration faisant quatorze blessés dont l’état de certains est jugé relativement grave, selon une source sécuritaire. L’accident s’est produit au niveau d’un virage dangereux entre trois véhicules, une Peugeot, une Nissan et Ibiza, et d’ajouter que probablement une des trois voitures a tenté une manœuvre de dépassement ajoutant à cela l’excès de vitesse ce qui a engendré ce carambolage, les blessés ont été transportés à l’hôpital de Teniet El Had au nord de Tissemsilt alors qu’une personne dont l’état a été jugé grave a été transféré vers Alger pour recevoir les soins spécialisés nécessaires. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.