TISSEMSILT : 123 milliards de cts pour la prime de scolarité

Selon le chargé de communication auprès de la Direction de l'éducation de la wilaya de Tissemsilt, 84240 élèves avaient regagné les bancs scolaires cette année dont 2405 nouveaux par rapport à l’année passée qui avait enregistré 81835. En effet, cette même source précise parmi les scolarisés de cette année scolaire, il y a lieu de citer 40806 élèves bénéficieront de la gratuité du livre scolaire, quant à la prise en charge médicale, les élèves bénéficieront des visites médicales et le suivi sanitaire dans les trois cycles scolaires avec la mise en exploitation des 12 UDS en fonction sur les 15 existantes et cinq qui seront prochainement réceptionnées. Près d’un millier d’élèves bénéficieront du transport scolaire mis à leur disposition par le Ministère de la Solidarité dont près de 130 bus mobilisés pour cette opération, un chiffre qui reste malheureusement loin de la réalité et insuffisant par rapport au nombre d’élèves qui se déplacent quotidiennement. Selon la même source, le secteur disposera également de 11 nouvelles structures pédagogiques et 11 groupes scolaires éparpillés sur 05 communes, (15) nouvelles cantines qui s’ajouteront aux 186 cantines scolaires déjà existantes et qui servent un peu plus de 36000 repas jour. Quant à la prime de scolarité, il est fait état que le secteur avait réservé une enveloppe de 123 milliards de cts pour pas moins de 41000 bénéficiaires avec une moyenne de près de 50pour cent du nombre total des scolarisés, la même chose que l’année passée pourtant, il y a près de 2500 élèves qui sont nouveaux.