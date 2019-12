TISSEMSILT : 1049 affaires d’infraction au code de la route en novembre

Les services de sûreté de wilaya de Tissemsilt ont enregistré durant le mois de Novembre de l’année en cours des dizaines d’accidents de la circulation à l’intérieur du périmètre urbain qui avaient conduit à une hausse relative. En effet, en matière de sécurité à travers le territoire de la wilaya les responsables de la Sûreté de wilaya ont affirmé que les services ont engagées durant ce mois de Novembre différentes actions pour assurer la sécurité, ils affirment que les services de la police ont traité (1049) affaires de contravention dont celles de troisième degré avec (705) contraventions avec (127) pour non respect des signalisations de sécurité et autres pour retraits de permis de conduire, quant aux délits de premier degré de la circulation routière, le service de la police a traité (122) affaires dont celles pour absence de présentation de permis de conduire qui vient en tête avec (80) affaires puis les affaires de deuxième degré avec (130) contraventions et viendra enfin celles du quatrième degré avec (92) affaires dont (14) affaires pour non respect du Code de la route. Enfin, les mêmes services ont enregistré que durant ce mois de Novembre, ce bilan fait ressortir une hausse pour les délits et contraventions de la route.