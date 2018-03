TISSEMSILET : La vignette automobile ‘’ difficilement ‘’acquittée

Les propriétaires de véhicules de tout genre se sont déjà acquittés de la vignette automobile 2018 et ce dès jeudi passé 01 mars. Une opération pour laquelle, toutes les dispositions et les préparatifs ont été pris pour la réussir, cette démarche qui habituellement draine la grande foule a vu pour cette année un début timide, cette année et à ses premiers jours, la foule n’était pas nombreuse et selon l’affichage placardé un peu partout, l’opération se poursuivra jusqu’à la fin du mois en cours. Selon les informations recueillies, la vignette est disponible auprès de toutes les recettes des impôts existantes au niveau de la wilaya de Tissemsilt qui sont celles de Khemisti, Teniet-El-Had, Lardjem, Bordj-Bounaama et Tissemsilt dans ses deux centres le CPI et le CDI ainsi qu’au niveau de la Recette principale d’Algérie poste. Les mêmes informations ajoutant que les tarifs pour 2018 n’ont pas subi de changements par rapport à l’année précédente, des affichages sur les tarifications sont placardés un peu partout pour faciliter aux acquéreurs la connaissance de leurs redevances. Les responsables de ce secteur rassurent le public que la vignette est disponible en quantité et pour éviter les grandes files d’attente au niveau de la recette sise au niveau du centre de proximité des impôts, il leur est recommandé de se rapprocher aussi de la recette du CDI se trouvant en face de la CNAC ou des recettes de domiciliation qui prodigueront les mêmes prestations de service. Pour l’information, la tarification de la vignette des véhicules touristiques dépend de la puissance de la voiture et de son âge. Pour les véhicules utilitaires et d’exploitation, le prix de la vignette est calculé à partir de l’âge et du poids total en charge qui va de 2,5 tonnes à 5,5 tonnes. Concernant les véhicules de transport, les critères pris en compte dans le calcul du prix de la vignette sont : le nombre de places et l’âge du véhicule.