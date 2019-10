TIR DE MISSILES A PARTIR D’UN SOUS-MARIN : La marine algérienne, 2ème puissance dans la méditerranée

L’Algérie este ainsi le deuxième pays en Méditerranée à avoir montré la capacité d’une telle attaque. Selon le journal en question, la marine militaire algérienne a fait un bond qualitatif considérable après cette manœuvre. Une manœuvre qui a eu lieu dans le plus grand secret le 29 septembre dernier. C’est un sous-marin russe de classe Kilo 636 qui a lancé des missiles de type Kalibr Club-S, selon la même source. En effet, ce test fait entrer l’Algérie dans le club restreint des pays capables de lancer des missiles à partir d’un sous-marin vers des cibles sur terre. Selon la même source, parmi les pays méditerranéens, seule l’entité sioniste a effectué cette manœuvre avec l’aide des États-Unis d’Amérique ; même l’Italie et l’Espagne sont incapables de cibler des objectifs sur terre à partir d’un sous-marin. À noter que le missile Club-S est une version modifiée du missile sophistiqué russe Kalbir. Le même que l’armée russe a utilisé ces deux dernières années contre les terroristes du groupe Daech en Syrie. C’est un missile que la Russie a vendu à un nombre restreint de pays, en l’occurrence la Chine, le Vietnam, l’Inde et l’Algérie. L’Iran l’a probablement acheté, mais rien n’est sûr.