TIPAZA : Un terroriste abattu à Damous

Un terroriste a été abattu, dimanche, dans la commune de Damous (Tipaza), a indiqué, hier lundi un communiqué du ministère de la défense nationale (MDN). La même source précise que «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade tendue dans la localité de Djebel El Riacha, commune de Damous, wilaya de Tipaza/1ère RM, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a abattu, le 03 novembre 2019, un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type kalachnikov» ajoutant que l'opération était toujours en cours. Dans le même contexte, le document du MDN rapporte que «lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la zone de Taghda, commune de Larbee, wilaya de Batna/5ème RM, un détachement de l'ANP a découvert et détruit (13) casemates pour terroristes». Il précisera que l’une de ces casemates, renfermait la dépouille d’un terroriste «qui a été abattu par les Forces de l'ANP lors d'opérations précédentes, ainsi que (27) bombes de confection artisanale, des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et de couchage et divers objets, tandis qu'un autre détachement combiné a découvert près de Ménéa, wilaya de Ghardaïa/4ème RM, un (01) pistolet mitrailleur de type kalachnikov».