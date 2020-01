TIPAZA : Un enfant de 13 ans froidement assassiné

Les services de sécurité de la ville de Tipaza, à l’ouest d’Alger, ont arrêté jeudi 2 janvier, quatre individus suspectés dans l’assassinat d’un enfant âgé de 13 ans, dans la localité de Sidi Rached, rapporte le journal arabophone Ennahar. Selon la même source, la victime aurait été kidnappée par le principal accusé avant d’être assassinée. Le corps sans vie de l’enfant a été retrouvé dans la nuit de mercredi, dans une forêt près de la maison familiale. Quatre individus âgés entre 20 et 30 ans, seraient impliqués dans cet ignoble crime. Ils ont tous été arrêtés et mis sous les verrous. Les accusés ont été conduits vers les locaux de la gendarmerie nationale pour les interrogatoires avant d’être remis aux autorités judiciaires. Ces dernières ont ordonné l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce meurtre et le mobile du crime. Le rapport du médecin légiste n’a pas encore déterminé les raisons exactes du décès de la victime.