TIPAZA : Le fils d’un député menace de se jeter du toit de la Mairie

Un jeune homme torse nu et en bermuda du haut du toit de la Mairie crie, à qui veut bien l’entendre, qu’il va se jeter dans le vide ! La scène surréaliste s’est déroulée hier jeudi 26 septembre dans la ville de Tipaza. Encore plus surréaliste, les raisons qui l’ont poussé à cette extrémité. Selon l’information rapportée par Ennahar Online, il s’agit du fils d’un député de Tipaza issu d’un parti d’opposition dont le nom n’a pas été communiqué, mais qui a comme initiales (K.F). Ainsi, la raison pour laquelle, il est monté sur le toit de la Mairie pour mettre fin à sa vie est qu’il voulait qu’on libère ses amis arrêtés et emprisonnés pour diverses affaires, dont le trafic de drogues ! Avant de se lancer à l’assaut du toit, il avait pris un couteau et s’était mis à se mutiler en s’infligeant plusieurs coups au ventre et à diverses parties du corps.