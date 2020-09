TIPAZA : Explosion d’un réservoir d’huile dans une station de service

La wilaya de Tipaza a été secouée, vendredi 04 septembre, par une violente explosion d’un réservoir d’huile dans la station de service à Ahmar El Aïn, comme indiqué par la Direction de la Protection Civile de la même wilaya (DPC Tipaza). La DPC de Tipaza a indiqué que l’explosion a eu lieu ce vendredi, 4 septembre, à 11h55 au niveau d’un réservoir d’huile dans la station de service à Ahmar El Aïn, wilaya de Tipaza. Selon la même source, les premières données de cette violente explosion rapportent un blessé grave, avec des brûlures au 3ᵉ degré, et un état de frayeur auprès des citoyens. Les services de la Protection Civile ont conduit le blessé à la polyclinique d’Ahmar El Aïn dans la même wilaya, et ont mobilisé, sur les lieux de l’incident, leur effectif avec 4 camions d’extinction et une ambulance. Le communiqué de la DPC de Tipaza a souligné que le feu de l’explosion a été maitrisé et son périmètre sécurisé, rajoutant que les services de la Sûreté ont ouvert une enquête pour connaître les circonstances exactes de cet incident.