TIPAZA : Deux terroristes abattus par l’armée

Les forces de l’Armée nationale populaire ont abattu dimanche, deux terroristes dans la wilaya de Tipaza, à l’ouest de la capitale. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale annonce l’élimination de deux terroristes et la saisie d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, d’un fusil à lunette et d’une quantité de munitions. L’opération antiterroriste a été menée par un détachement de l’Armée nationale populaire dans la forêt de Taghzout Ahcen, commune de Messelmoune. « Cette opération, toujours en cours, vient renforcer la dynamique de résultats positifs réalisés par les unités de l’Armée Nationale Populaire, et dénote de leurs permanentes veille et disponibilité, à travers le pays, pour faire face à toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et sa stabilité », estime le MDN.