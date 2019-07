TIPAZA : Deux militaires arrêtés pour trafic de drogue

Trois personnes, dont un militaire en activité, un autre à la retraite et une avocate, ont été placées en détention provisoire vendredi par le juge d’instruction près le tribunal de Cherchell, dans la wilaya de Tipaza, pour possession de drogue. Tout a commencé le 28 juin dernier quand le Centre militaire des investigations de Blida a fourni des informations à la Gendarmerie nationale, selon lesquelles, un réseau, spécialisé dans la vente et le transport de drogue, activait entre Mostaganem, Chlef et Tipaza. Suite à quoi un barrage a été dressé par les services de la police judiciaire de la Gendarmerie nationale à Gouraya, dans la wilaya de Tipaza. Une voiture de marque française a été interceptée. Après une fouille minutieuse, les gendarmes ont découvert sept kilogrammes de drogue cachés habilement sous les sièges.