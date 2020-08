TIPAZA : Démantèlement d’un groupe de dealers d’hallucinogènes

Une bande de malfaiteurs spécialisée dans la vente d’hallucinogènes a été neutralisée par les services de sécurité de la localité de Sidi-Rached, au niveau de la wilaya de Tipaza. Dans un communiqué rendu public, la cellule de communication de la Sûreté de la wilaya de Tipaza a annoncé l’arrestation d’un groupe de 4 individus spécialisée dans la vente d’hallucinogènes, mené par un médecin généraliste exerçant dans un cabinet à l’ouest de la capitale, qui approvisionnait les dealers. Suite à l’arrestation de deux des mis en cause, qui voyageaient à bord d’une « Maruti », les éléments de la sécurité ont saisi 6 boîtes d’un médicament destiné à traiter les troubles anxieux généralisés et les douleurs neuropathiques, 4 259 comprimés hallucinogènes ainsi que 180 ml de liquide du même type. L’inspection du cabinet du médecin a également permis la saisi de 2 970 autres comprimés d’un produit non-autorisé à la vente, 6 armes blanches de grande taille, une somme de 6 millions de centimes, 23 fausses ordonnances pour l’acquisition d’hallucinogènes, ainsi qu’un scanner et une imprimante ont été découverts. À noter que les prévenus seront présentés en début de semaine devant le parquet régional, tandis que l’un des membres du groupe de malfaiteurs reste toujours en fuite.