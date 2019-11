TIPASA : Une jeune fille libérée des mains de ses ravisseurs

Les services de la gendarmerie nationale de Tipasa ont libéré une jeune fille des mains d’un groupe de malfaiteurs, l’ayant enlevée sous la menace d’une arme blanche, indique jeudi un communiqué rendu public par le groupement de la gendarmerie nationale de la wilaya. Selon le document, la jeune fille (26 ans) a été sauvée d’un enlèvement commis par trois individus, qui l’ont menacé avec une arme blanche. Ils ont été tous arrêtés et présentés par devant le parquet prés le tribunal de Tipasa sous les chefs d’inculpation de « constitution d’une association de malfaiteurs », « enlèvement avec menace à l’arme blanche », « atteinte contre la pudeur », « destruction volontaire de biens d‘autrui », « possession d’arme blanche de catégorie 6 », « atteinte à la vie personnelle d’autrui », et « désobéissance à un avertissement émanant d’agents compétents ». Toujours selon le même communiqué, la libération de cette jeune fille a été possible grâce à une plainte introduite par deux victimes qui se trouvaient avec elle, au lieu dit « Corniche de Chenoua », où elles ont été surprises par le stationnement d’un véhicule touristique, avec à son bords trois individus, qui les ont menacées à l’arme blanche, avant de prendre de force la jeune fille avec eux, vers une destination inconnue. Les investigations menées par les services compétents de la gendarmerie nationale, ont permis à identifier le véhicule utilisé dans l’enlèvement de la jeune fille, lequel a été intercepté au barrage fixe de Hamdania, où les éléments de la bande ont été arrêtés et la victime libérée.