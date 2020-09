TIPASA : Livraison de 1600 logements AADL

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a présidé, à Tipasa, une cérémonie de remise de décisions d’affectation de 1600 logements AADL réalisés dans des délais "records". Le ministre a exprimé, à l’occasion, sa "satisfaction" suite à la concrétisation de ce programme de logements location-vente, réalisé par l’Agence nationale de l'amélioration et du développement du Logement (AADL), au niveau de deux sites du centre-ville de Tipasa, dans un "délais record qui n'a pas dépassé les 24 mois", s’est-il félicité. "Nous partageons la joie des familles bénéficiaires, d’autant plus qu’elle coïncide avec la rentrée sociale", a-t-il ajouté, insistant sur le délai "record" de réalisation de ces logements, "en dépit des contraintes ayant entravé ce programme dans une wilaya comme, à l'instar de la rareté du foncier constructible, vu que la wilaya a une double vocation, agricole et archéologique". "Mais le défi a été relevé avec succès", a observé M. Nasri. S’adressant aux familles bénéficiaires et à tous les souscripteurs aux projets AADL, en attente de leur logement, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville leur a recommandé d’être "confiants" dans ces programmes de logements, rassurant que "chaque souscripteur ayant versé la première tranche du programme aura droit à un appartement qui lui assurera une vie digne", a-t-il dit. Il a, également, affirmé l'"engagement de l’Etat à maintenir cette cadence des travaux, en vue de concrétiser tous les programmes AADL, actuellement en chantier dans la wilaya de Tipasa, où les souscripteurs à cette formule de logement dépassent les 12.000", a-t-il indiqué. "Les décisions d’affectation seront progressivement remises aux souscripteurs, durant l’année en cours, notamment concernant les projets en réalisation au chef-lieu de wilaya, Bou Ismail et Fouka", a-t-il fait savoir.