TINDOUF : Un mort et un blessé dans un accident de la route

Un accident de la circulation survenu au niveau du PK 100 sur la RN 50 menant de Tindouf à Béchar a occasionné la mort d'une personne et des blessures graves à une autre. Cela s'est passé samedi dernier aux environs de 13h, lorsqu'un véhicule de marque Hyundai Accent a quitté la route et fait plusieurs tonneaux. Les victimes de ce drame de la circulation routière, un couple dont l’épouse est morte sur le coup et l'époux a été blessé. La dépouille mortelle et le blessé ont été évacués par la protection civile du poste avancé de Tindouf vers l'hôpital d’Oum Lassel. La gendarmerie territorialement compétente a ouvert une enquête pour déterminer les causes et circonstances de ce tragique accident.