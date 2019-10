TINDOUF : Un mort et 2 blessés dans un accident près d’Oum Laâssel

Un accident de la circulation survenu à 20 km de la localité d’Oum Laâssel sur la RN 50 menant de Béchar à Tindouf a causé la mort d’une personne et des blessures à deux autres. Cela est arrivé dans le courant de la soirée de jeudi dernier. Le conducteur d’un véhicule de tourisme de marque Suzuki a rendu l’âme sur place et les deux passagers qui se trouvaient en sa compagnie ont été blessés. La dépouille mortelle et les deux blessés ont été évacués d’urgence vers l’hôpital d’Oum Laâssel. La gendarmerie territorialement compétente à ouvert une enquête pour déterminer les causes et circonstance de ce drame de la route.